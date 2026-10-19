Песков подчеркнул, что ротация руководящих кадров в правительственных структурах является естественным и рабочим процессом.
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А вы друзья, как ни садитесь, всё ж в музыканты не годитесь. ... Ну дали нибэнимэде лишнюю плётку? Он как был мыкой губошлепской, так и остался ... Таки ради кто ? Фсъё этто?(((