Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Блин, а я так и не увидела!! Как обидно!В Орловской облас...
  • Татьяна Гусева
    Слава нашим силам ПВО! Спасибо вам, ребята, за то, что у нас в области не взрываются дома!Количество сбитых...
  • Татьяна Гусева
    У меня есть знакомый, который уже много лет живёт на пособие от бюро трудовой занятости. Вроде, внешне выглядит абсол...В Орловской облас...

В Орловской области исчезли 10 тысяч готовых к труду

В Орловской области исчезли 10 тысяч готовых к труду

В минувший четверг, 12 сентября, Орелстат опубликовал оперативные данные численности рабочей силы в Орловской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
У меня есть знакомый, который уже много лет живёт на пособие от бюро трудовой занятости. Вроде, внешне выглядит абсолютно здоровым. Но жалеет себя, блин! Ищет работу вахтера, или ночного сторожа, такую, где ничего делать не надо. Живёт один, ни семьи, ни детей. Женщина, с которой он поддерживает отношения, с ним жить не хочет с таким. Так просто дружит без энтузиазма, и всё. Потому, что никакого уважения к такому нет. И вот, у меня вопрос к этой бирже труда: сколько ещё можно кормить этого лентяя?
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх