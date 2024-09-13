В Орловской области исчезли 10 тысяч готовых к труду

ТГ

Татьяна Гусева

У меня есть знакомый, который уже много лет живёт на пособие от бюро трудовой занятости. Вроде, внешне выглядит абсолютно здоровым. Но жалеет себя, блин! Ищет работу вахтера, или ночного сторожа, такую, где ничего делать не надо. Живёт один, ни семьи, ни детей. Женщина, с которой он поддерживает отношения, с ним жить не хочет с таким. Так просто дружит без энтузиазма, и всё. Потому, что никакого уважения к такому нет. И вот, у меня вопрос к этой бирже труда: сколько ещё можно кормить этого лентяя?