В сентябре вновь установили новый рекорд по спросу на недвижимость в Татарстане. Рост покупательской активности был заметен на всех типах недвижимости, но наибольший прирост был отмечен у земельных участков.
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