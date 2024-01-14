Япония отреагировала на запуск северокорейской ракеты

Минобороны Японии заявило протест КНДР из-за запуска баллистической ракеты Минобороны Японии заявили о выражении протеста Северной Корее в связи с тестовым запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря.
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