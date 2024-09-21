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Газета.ру

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Глава МИД ФРГ Бербок: без помощи Запада Украине придет конец

Глава МИД ФРГ Бербок: без помощи Запада Украине придет конец

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин продолжит оказывать Украине всю необходимую помощь столько, сколько потребуется.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Я понимаю, что АннеЛене Бум-Бум, очень хочется: &quot;...сделать жизнь россиян невыносимой и максимально ужасной&quot;, но её куриным мозгам непонятно, Украине уже пришел конец и НАТО проиграло, и теперь Германии будут нужны денежки ни только на восстановление Украины, но на устранение последствий наводнения в ЕС, а денежки-то из страны убежали в США. А как теперь будет выживать Германия, вот что должно заботить, в первую очередь, госпожу Бербок.
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