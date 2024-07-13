В Нигерии вспышка неизвестного заболевания: что известно на данный момент

В Нигерии зарегистрирована вспышка ранее неизвестного заболевания, пострадали уже более 50 человек. Роспотребнадзор тщательно изучает всю информацию и держит ситуацию на контроле, как сообщает пресс-служба ведомства.
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