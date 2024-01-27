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Фирму Маска поймали на незаконной перевозке смертельно опасных веществ

Фирму Маска поймали на незаконной перевозке смертельно опасных веществ

Компанию американского миллиардера Илона Маска Neuralink, занимающуюся разработкой электронных имплантов для головного мозга, оштрафовали за незаконную транспортировку смертельно опасных веществ, сообщает Reuters со ссылкой документы Минтранса США.

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