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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефано Доменикали о потенциальном уходе Ферстаппена из «Ф-1»: «Рад, что эти разговоры утратят актуальность»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали отреагировал на продление контракта между Максом Ферстаппеном и «Ред Булл» на фоне слухов об уходе нидерландца.

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