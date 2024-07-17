Мультики, писатели и кино. Каким будет Шукшинский кинофестиваль – 2024?

Первые мероприятия Шукшинского кинофестиваля пройдут в Барнауле уже 20 июля Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" начнется в Алтайском крае уже через три дня – первые мероприятия стартуют 20 июля.
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