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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мультики, писатели и кино. Каким будет Шукшинский кинофестиваль – 2024?

Мультики, писатели и кино. Каким будет Шукшинский кинофестиваль – 2024?

Первые мероприятия Шукшинского кинофестиваля пройдут в Барнауле уже 20 июля Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" начнется в Алтайском крае уже через три дня – первые мероприятия стартуют 20 июля.

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