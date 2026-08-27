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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» может отдать Зиркзе «Фиорентине» в аренду за 5 млн евро с правом выкупа

« Фиорентина » заинтересована в нападающем Джошуа Зиркзе , сообщает журналист Маттео Моретто. Итальянская команда предложила « Манчестер Юнайтед » сделку по аренде игрока на сумму около 5 млн евро с возможностью выкупа.

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