🖥 Почему наблюдение за киберспортивной игрой увлекает сильнее, чем участие Зрелищность и азарт привлекают внимание, но по-настоящему удерживают в игре стратегия, логика и скорость мышления, рассказал киберспортсмен Алексей Васильченко.