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test mazurok

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🖥 Почему наблюдение за киберспортивной игрой увлекает сильнее, чем участие Зрелищность и азарт привлекают внимание, но по-настоящему удерживают в игре стратегия, логика и скорость мышления, рассказал киберспортсмен Алексей Васильченко.

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