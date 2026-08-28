🖥 Почему наблюдение за киберспортивной игрой увлекает сильнее, чем участие Зрелищность и азарт привлекают внимание, но по-настоящему удерживают в игре стратегия, логика и скорость мышления, рассказал киберспортсмен Алексей Васильченко.
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