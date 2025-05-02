Барнаульские рабочие убирают с улиц города последствия зимы

В дневную смену трудятся более 100 дорожных рабочих Фото: пресс-служба мэрии Барнаула В мае в Барнауле продолжились работы по санитарной очистке города после зимнего сезона, сообщили в пресс-службе мэрии.
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