Продана усадьба "Липки-Алексеевское" в Подмосковье, где проживал Сталин

Усадьба "Липки-Алексеевское" в Мытищинском округе Подмосковья, где в начале 1930-х годов проживал Иосиф Сталин, была приобретена на торгах краснодарской компанией "Консалтинг и право", передает РИА Новости.
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