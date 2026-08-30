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Футболист «Спартака» Солари: «Гол «Оренбурга» сильно выбил нас из колеи. Игра пошла не так, как мы планировали»

Футболист «Спартака» Солари: «Гол «Оренбурга» сильно выбил нас из колеи. Игра пошла не так, как мы планировали»

Вингер «Спартака» Пабло Солари подвел итоги матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом».Вингер «Спартака» Пабло Солари подвел итоги матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом».

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