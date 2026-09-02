Посол США в НАТО: Мы солидарны с Германией, в которой хотят посеять хаос Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о полной солидарности Соединённых Шт.
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