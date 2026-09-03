Москвичей предупредили о резкой смене погоды в выходные

Погода в Центральной России в ближайшие дни будет заметно меняться. В центре погоды "Фобос" рассказали, что 4 сентября атмосферное давление снизится, днём воздух прогреется до 20–22 градусов, однако уже в выходные в столицу придёт резкое похолодание.