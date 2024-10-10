Имам из Курска рассказал, как встретил солдат ВСУ в российской форме

Председатель курской мусульманской организации «Рассвет» при Московском муфтияте Иса Салимсултанов рассказал, как встретил в одном из приграничных районов Курской области солдат ВСУ, переодетых в российскую форму.
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