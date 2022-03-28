Малкин забил 440-й гол в НХЛ и обогнал Буре. Евгений – 5-й среди россиян, до Ковальчука – 3 шайбы

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче с «Детройтом» (11:2). 35-летний игрок забросил 440-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 5-е место в истории лиги среди россиян, превзойдя Павла Буре, на счету которого 437 голов.
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