Зампостпред России в ОБСЕ: Запад начал готовить почву для смены элит на Украине

Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил, что западные страны начали готовить почву для смены элит на Украине, чтобы «законсервировать текущее положение вещей».
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