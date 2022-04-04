В Ярославской области продолжаются встречи с предпринимателями

В Ярославской области продолжаются встречи с предпринимателями

Координационные советы по малому и среднему предпринимательству при главах муниципальных образований с участием бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова прошли с 29 по 31 марта в Ростовском, Даниловском, Рыбинском и Тутаевском районах Ярославской области.

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