В Ярославской области продолжаются встречи с предпринимателями

Координационные советы по малому и среднему предпринимательству при главах муниципальных образований с участием бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова прошли с 29 по 31 марта в Ростовском, Даниловском, Рыбинском и Тутаевском районах Ярославской области.