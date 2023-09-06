Карп признал, что Ревенко ушла в отставку из-за инцидента в Кишиневском аэропорту

Председатель парламентской комиссии по вопросам нацбезопасности, депутат от PAS Лилиан Карп первым из представителей власти признал, что Анна Ревенко ушла с поста министра внутренних дел в результате инцидента в Кишиневском аэропорту 30 июня.
Председатель парламентской комиссии по вопросам нацбезопасности, депутат от PAS Лилиан Карп первым из представителей власти признал, что Анна Ревенко ушла с поста министра внутренних дел в результате инцидента в Кишиневском аэропорту 30 июня.
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