В Рязанской области подрядчик просрочил работы, и его дело направили в суд

По результатам электронного аукциона, Фонд капитального ремонта Рязанской области 16 апреля 2024 года заключил договор с ООО «Фирма РСУ 15» на выполнение капитального ремонта шести конструктивных элементов в четырех многоквартирных домах в Путятино.
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