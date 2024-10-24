В Рязанской области подрядчик просрочил работы, и его дело направили в суд

По результатам электронного аукциона, Фонд капитального ремонта Рязанской области 16 апреля 2024 года заключил договор с ООО «Фирма РСУ 15» на выполнение капитального ремонта шести конструктивных элементов в четырех многоквартирных домах в Путятино.