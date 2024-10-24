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Рязанские новости

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В Рязанской области подрядчик просрочил работы, и его дело направили в суд

В Рязанской области подрядчик просрочил работы, и его дело направили в суд

По результатам электронного аукциона, Фонд капитального ремонта Рязанской области 16 апреля 2024 года заключил договор с ООО «Фирма РСУ 15» на выполнение капитального ремонта шести конструктивных элементов в четырех многоквартирных домах в Путятино.

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