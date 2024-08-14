🛠 В Керчи волонтёры строят реабилитационный центр для ветеранов СВО Работы будут проходить две недели.
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🛠 В Керчи волонтёры строят реабилитационный центр для ветеранов СВО Работы будут проходить две недели.