Глюк'оZа пустилась во все тяжкие — игнорирует нормы приличия

Исполнительница хочет, чтобы ее все обсуждали. Наталья Ионова Социальные сетиПевица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'оZа, привлекла внимание публики эпатажным нарядом, в котором она выступила в ночном клубе.