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Глюк'оZа пустилась во все тяжкие — игнорирует нормы приличия

Глюк'оZа пустилась во все тяжкие — игнорирует нормы приличия

Исполнительница хочет, чтобы ее все обсуждали. Наталья Ионова Социальные сетиПевица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'оZа, привлекла внимание публики эпатажным нарядом, в котором она выступила в ночном клубе.

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