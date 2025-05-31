31 мая Православная Церковь отмечает праздник святых отцов семи Вселенских Соборов Юлия ЧелкановаПравославная Церковь 31 мая с особым благоговением отмечает день памяти святых отцов семи Вселенских Соборов.
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