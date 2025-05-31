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31 мая Православная Церковь отмечает праздник святых отцов семи Вселенских Соборов

31 мая Православная Церковь отмечает праздник святых отцов семи Вселенских Соборов

31 мая Православная Церковь отмечает праздник святых отцов семи Вселенских Соборов Юлия ЧелкановаПравославная Церковь 31 мая с особым благоговением отмечает день памяти святых отцов семи Вселенских Соборов.

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