Часть россиян получит январские пенсии в конце декабря

В эти дни не будут работать учреждения и большинство банков. Соответственно Пенсионный фонд России, сотрудники которого также отдыхают в праздники, перечислит январские пенсии в доставочные организации заблаговременно, то есть в конце декабря.
В эти дни не будут работать учреждения и большинство банков. Соответственно Пенсионный фонд России, сотрудники которого также отдыхают в праздники, перечислит январские пенсии в доставочные организации заблаговременно, то есть в конце декабря.
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