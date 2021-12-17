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Часть россиян получит январские пенсии в конце декабря

Часть россиян получит январские пенсии в конце декабря

В эти дни не будут работать учреждения и большинство банков. Соответственно Пенсионный фонд России, сотрудники которого также отдыхают в праздники, перечислит январские пенсии в доставочные организации заблаговременно, то есть в конце декабря.

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