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Госдума приняла закон, запрещающий рекламу на нежелательных и заблокированных ресурсах

Госдума рассмотрела во втором и третьем чтении поправки к закону «О рекламе». Депутаты приняли закон, который запрещает размещать рекламу на сайтах иностранных или международных организаций, признанных в России нежелательными и экстремистскими.

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