В центре Астрахани приводят в порядок «культурную» улицу

Дорога, ведущая к драмтеатру, Морскому саду и музеям, готова на 80%. Рабочие ремонтируют улицу Михаила Аладьина: там уложили второй выравнивающий слой асфальта, плитку на тротуарах, смонтировали дорожные бордюры, заменили люки смотровых колодцев.