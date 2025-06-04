В центре Астрахани приводят в порядок «культурную» улицу

Дорога, ведущая к драмтеатру, Морскому саду и музеям, готова на 80%. Рабочие ремонтируют улицу Михаила Аладьина: там уложили второй выравнивающий слой асфальта, плитку на тротуарах, смонтировали дорожные бордюры, заменили люки смотровых колодцев.
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