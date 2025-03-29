Центр детского творчества Салехарда отметил 90-летний юбилей

В Салехарде отметил 90-летний юбилей центр детского творчества «Надежда». Сотрудников наградили грамотами и благодарностями различного уровня, сообщила администрация окружной столицы в официальном telegram-канале,В Салехарде отметил 90-летний юбилей центр детского творчества «Надежда».
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