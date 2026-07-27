Разница в 30 лет и слухи о расчёте: как Евгений Гор построил бизнес и сохранил близкие отношения с Надеждой Бабкиной

В начале 2000-х появление молодого певца рядом с Надеждой Бабкиной вызвало волну пересудов. Разница в возрасте почти в тридцать лет казалась публике непреодолимым барьером, а самого артиста обвиняли в корысти.
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