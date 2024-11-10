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"Комната 10 метров, один матрас на двоих. Нет денег и я всё время реву". Сотрудница 1-го канала о жизни в эмиграции

"Комната 10 метров, один матрас на двоих. Нет денег и я всё время реву". Сотрудница 1-го канала о жизни в эмиграции

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ради такого дела, даже напишем.

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Комментарии
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И
Искандер
Как-то и злорадствовать нечему... Дура, она и в Париже дура.
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15 час.
Нина
Овёс смердячий, ты и есть клошара, коли повелась на шкурный, то бишь, чисто на материальный, интерес, а язык с мозгом соединить не смогла.
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15 час.
Игорь Максаков
По мне кажется что десять метров это много слишком, достаточно и пяти. Предатели не просто должны так жить на чужбине, а обязаны, и без возврата на Родину. А это всё &quot;музыкальное&quot; млядво во главе с пугачёвой, вообще чтобы не показывалось в России, так нас обмануть и предать, это какой тварью нужно быть, а мы, рты пораскрывали, рукоплескали ей и таким же отрепьям, как она. Не могу себя простить!
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13 час.

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