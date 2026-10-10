iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Крошечный GaN-адаптер на 245 Вт для игровых ноутбуков, гораздо меньше стандартных: Lenovo выпустила блок питания Lecoo Fighter в Китае

Крошечный GaN-адаптер на 245 Вт для игровых ноутбуков, гораздо меньше стандартных: Lenovo выпустила блок питания Lecoo Fighter в Китае

Адаптер Lecoo Fighter с технологией GaN рассчитан на игровые ноутбуки Lenovo и получил круглый разъём питания DC 5,5 × 2,5 мм Lenovo начала продажи адаптера питания Lecoo Fighter мощностью 245 Вт.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым