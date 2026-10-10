Крошечный GaN-адаптер на 245 Вт для игровых ноутбуков, гораздо меньше стандартных: Lenovo выпустила блок питания Lecoo Fighter в Китае

Адаптер Lecoo Fighter с технологией GaN рассчитан на игровые ноутбуки Lenovo и получил круглый разъём питания DC 5,5 × 2,5 мм Lenovo начала продажи адаптера питания Lecoo Fighter мощностью 245 Вт.
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