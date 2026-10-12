«Степашки» молчали, а мигранты прямо в салоне автобуса распивали алкоголь, матерились и клали ноги на сиденья

Забудьте про скучный общественный транспорт и унылые поездки с работы. В Подмосковье на маршруте номер 25 пассажирам посчастливилось прикоснуться к прекрасному: группа нетрезвых гостей региона устроила в салоне автобуса настоящую баню по-черному с курением, выпивкой, матом и ногами на сиденьях.
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Случай, конечно, безобразный, но! Эти приезжие ведут себя так, как им разрешает власть. Приезжает кто угодно, не зная ни нашего языка, ни наших законов, ни нашей культуры и сразу, а помогают им в этом диаспоры, начинают считать, что в нашей стране за деньги можно всё, в том числе нарушать наши законы, и что за это им ничего не будет. Вот откуда у них полное неуважение к нашей стране, нашей культуре и нашим гражданам.
А те мужики, которые сидели в автобусе и не вмешались, и которых автор хамски назвал "степашками" являются РАЗУМНЫМИ и ЗАКОНОПОСЛУШНЫМИ ГРАЖДАНАМИ своей страны. Наш закон, даже при самообороне, как правило, особенно если другой стороной является незаконно проживающий в России азиат, признаёт виновным обороняющегося, считая что он превысил разумные пределы самообороны. Вот и вся философия. А автор, ехидно замечая, что "...никто из мужчин не взялся просто вышвырнуть хамов из автобуса. Одно слово — «степашки»..." очевидно призывает людей устроить САМОСУД. Но он, как я понимаю, вероятно свалился к нам с луны, и не знает, что призывы к самосуду у нас уголовно наказуемое деяние.
Опять из мухи слона пытаются раздуть.
При нашей полиции судах связываться с ними себе дороже.. наши дано научены думать о последствиях для себя, даже быть свидетелем это затраты времени сил потеря денег без компенсаций и моральных в том числе, если их потом даже не выдворят из страны.