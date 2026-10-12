Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Степашки» молчали, а мигранты прямо в салоне автобуса распивали алкоголь, матерились и клали ноги на сиденья

«Степашки» молчали, а мигранты прямо в салоне автобуса распивали алкоголь, матерились и клали ноги на сиденья

Забудьте про скучный общественный транспорт и унылые поездки с работы. В Подмосковье на маршруте номер 25 пассажирам посчастливилось прикоснуться к прекрасному: группа нетрезвых гостей региона устроила в салоне автобуса настоящую баню по-черному с курением, выпивкой, матом и ногами на сиденьях.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Гайдуков
Виктор Гайдуков

Случай, конечно, безобразный, но! Эти приезжие ведут себя так, как им разрешает власть. Приезжает кто угодно, не зная ни нашего языка, ни наших законов, ни нашей культуры и сразу, а помогают им в этом диаспоры, начинают считать, что в нашей стране за деньги можно всё, в том числе нарушать наши законы, и что за это им ничего не будет. Вот откуда у них полное неуважение к нашей стране, нашей культуре и нашим гражданам.

Профиль пользователя Виктор Гайдуков
Виктор Гайдуков

А те мужики, которые сидели в автобусе и не вмешались, и которых автор хамски назвал "степашками" являются РАЗУМНЫМИ и ЗАКОНОПОСЛУШНЫМИ ГРАЖДАНАМИ своей страны. Наш закон, даже при самообороне, как правило, особенно если другой стороной является незаконно проживающий в России азиат, признаёт виновным обороняющегося, считая что он превысил разумные пределы самообороны. Вот и вся философия. А автор, ехидно замечая, что "...никто из мужчин не взялся просто вышвырнуть хамов из автобуса. Одно слово — «степашки»..." очевидно призывает людей устроить САМОСУД. Но он, как я понимаю, вероятно свалился к нам с луны, и не знает, что призывы к самосуду у нас уголовно наказуемое деяние.

Профиль пользователя Сергей Алексеев
Сергей Алексеев

При нашей полиции судах связываться с ними себе дороже.. наши дано научены думать о последствиях для себя, даже быть свидетелем это затраты времени сил потеря денег без компенсаций и моральных в том числе, если их потом даже не выдворят из страны.