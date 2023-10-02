Замглавы ЕК Юрова: парламентские выборы в Словакии сопровождались дезинформацией

В Словакии завершились парламентские выборы, победу одержала партия Smer. Занявшая второе место Progresivne Slovensko столкнулась с «дезинформационной расправой», заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.
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