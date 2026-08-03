Trump says negotiations with Iran to resume Monday

President Donald Trump said Sunday night that negotiations with Iran toward ending the war will resume Monday, about a month after formal talks between the two unraveled and preceded a return to open conflict.
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