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Trump says negotiations with Iran to resume Monday

Trump says negotiations with Iran to resume Monday

President Donald Trump said Sunday night that negotiations with Iran toward ending the war will resume Monday, about a month after formal talks between the two unraveled and preceded a return to open conflict.

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