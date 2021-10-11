Военнослужащие войск связи и РЭБ Каспийской флотилии подавили каналы связи и навигационные системы условного противника

Военнослужащие развернули из походного в боевое положение новейшие комплексы РЭБ и подвижные пункты связи на базе командно-штабных машин (КШМ), оборудованных средствами радиосвязи третьего поколения Р-171, Р-173 и Р-134.
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