В Соединённых Штатах сообщили об отчаянном решении Североатлантического альянса в ответ на преимущество русских.
Коллективный ядерный щит над Европой: НАТО решилось на отчаянный шаг
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Они думают предполагают что случайно по гостиннице попали или там в райском саду Бореля вдруг начался струйный понос? А мы как для хохлов Кинжал и Циркон делали? Или для мудаков которые перед концом попытаються схватить ядерную дубинку? И Кинжал и Циркон способны нести ядерный заряд и наш заряд плюс ваше хранилище так не плохо взлетит. Весь сад в говне будет.
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