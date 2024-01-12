Коллективный ядерный щит над Европой: НАТО решилось на отчаянный шаг

ОТ

Олег Тимофеев

Они думают предполагают что случайно по гостиннице попали или там в райском саду Бореля вдруг начался струйный понос? А мы как для хохлов Кинжал и Циркон делали? Или для мудаков которые перед концом попытаються схватить ядерную дубинку? И Кинжал и Циркон способны нести ядерный заряд и наш заряд плюс ваше хранилище так не плохо взлетит. Весь сад в говне будет.