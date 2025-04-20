На территории Самарской области продолжается акция «Расскажи детям о герое»

В Похвистневском районе, на базе среднеобразовательной школы, состоялось мероприятие «Эстафета памяти», приуроченное к 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которого школьники узнали о подвигах своих соотечественников в годы Великой Отечественной Войны.
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