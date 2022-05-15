Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

«Тампа» выбила «Торонто», выиграв 9-ю серию плей-офф подряд. Это 4-й результат в истории

«Тампа» обыграла «Торонто» (2:1) в 7-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли (4-3) и вышла во второй раунд. «Лайтнинг», победители двух последних розыгрышей плей-офф, выиграли 9-ю серию подряд.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх