Непутевые заметки

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Самый старый действующий фонтан в Волгограде

Самый старый действующий фонтан в Волгограде

Дворы домов в центральной части Волгограда хранят в себе уникальную часть истории нашего города. Это вам не лакированная пойма реки Царицы, залитая в бетон, а истинное прошлое Волгограда, о котором не поведают гиды во время обзорных экскурсий.

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