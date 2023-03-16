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Десятилетняя школьница в куртке с единорогами пропала без вести в Воронеже

Десятилетняя школьница в куртке с единорогами пропала без вести в Воронеже

Срочные поиски пропавшей десятилетней девочки начались в Воронеже. Школьница ушла из дома 15 марта и не вернулась, говорится в сообщении Национального центра помощи детям.

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