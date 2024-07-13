Маленький, но важный. Ученые нашли микроконтинент

Исследователи обнаружили новый микроконтинент между Гренландией и Канадой. Пролив Дэвиса, расположенный между Канадой и Гренландией, оказался домом для ранее неизвестного протомикроконтинента — участка коры, который не полностью отделился от континента и затоплен морем, передает techno.
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