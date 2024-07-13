Маленький, но важный. Ученые нашли микроконтинент

Исследователи обнаружили новый микроконтинент между Гренландией и Канадой. Пролив Дэвиса, расположенный между Канадой и Гренландией, оказался домом для ранее неизвестного протомикроконтинента — участка коры, который не полностью отделился от континента и затоплен морем, передает techno.