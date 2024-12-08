"Что-то у вас не сходится": Три примера вранья чиновников – Ян Арт жалеть никого не стал

ВУ

Владимир Уфимцев

Как всё печально это... И, как мне кажется, всё это оччень близко к истине. А потому что "выгодоприобретатели" от всего этого бля@ства - молчат... Потому что отрицать очевидное - что пИсать против ветра. Себя, любимого, обрызгать можно...