"Что-то у вас не сходится" – три примера вранья чиновников. Ян Арт жалеть никого не стал. Потому что те "спекулянты", о которых говорит министр Решетников, – это не просто граждане, зашедшие в обменник и купившие 500 долларов, чтобы как-то застраховать часть своих сбережений от девальвации.
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