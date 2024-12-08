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"Что-то у вас не сходится": Три примера вранья чиновников – Ян Арт жалеть никого не стал

"Что-то у вас не сходится": Три примера вранья чиновников – Ян Арт жалеть никого не стал

"Что-то у вас не сходится" – три примера вранья чиновников. Ян Арт жалеть никого не стал. Потому что те "спекулянты", о которых говорит министр Решетников, – это не просто граждане, зашедшие в обменник и купившие 500 долларов, чтобы как-то застраховать часть своих сбережений от девальвации.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Как всё печально это... И, как мне кажется, всё это оччень близко к истине. А потому что &quot;выгодоприобретатели&quot; от всего этого бля@ства - молчат... Потому что отрицать очевидное - что пИсать против ветра. Себя, любимого, обрызгать можно...
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