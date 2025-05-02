Рубио: Украина не "сдвинет Россию" к границам 2014 года

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Украина не сможет "сдвинуть Россию" к границам 2014 года. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника главы Белого дома по нацбезопасности.
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