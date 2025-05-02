Рубио: Украина не "сдвинет Россию" к границам 2014 года

Влад Владимиров

У хохлов не только тут их пупок развяжется , но и вылезет вся их замшелая прямая кишка из антогонирующего организма... Рубио тут абсолютно прав. И мне не кажется. что это только начало... Огромные проблемы у хохлов тут очень близко.😁