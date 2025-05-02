РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Да плевать на него,нашол себе занятие!Смерть смотрит в ...
  • Vladimir Lioubimcev
    Пусть не вздумают отпустить его по УДО..."Я верующий челов...
  • Vladimir Lioubimcev
    Какое ему УДО? МАНЬЯК!!Дело Доктора Смер...

Рубио: Украина не "сдвинет Россию" к границам 2014 года

Рубио: Украина не "сдвинет Россию" к границам 2014 года

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Украина не сможет "сдвинуть Россию" к границам 2014 года. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника главы Белого дома по нацбезопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
У хохлов не только  тут их пупок развяжется , но и вылезет  вся их замшелая прямая кишка из антогонирующего организма... Рубио тут абсолютно прав. И мне не кажется. что это только начало... Огромные проблемы у хохлов тут очень  близко.😁
Ответить
13 час.
наверх