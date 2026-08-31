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Многое, что вы знаете о Древнем Египте — неправда: 6 популярных мифов

Пирамиды строили не рабы, нос Сфинксу отбил не Наполеон, а Тутанхамона никто не убивал. Разбираем самые живучие мифы о Древнем Египте.

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