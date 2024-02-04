Иран взломал сеть безопасности Моссада

Работают братья иранцы, молодцы. Надеюсь, что добытые ими сведения будут доступны и нашим разведслужбам. А для нас сейчас это очень важно и актуально.🤠😎👍

Мария Беликова

Восхищаюсь Ираном! Сейчас это высокотехнологичная страна, с высочайшим уровнем жизни, образования. Лишена всяких Западных "ценностей", наподобие ЛБГТ и пр. дряни. И всё это благодаря санкциям и изоляции от Запада. Мы совершили грубейшую ошибку, что открылись. Не соображали, что нас Запад приглашал к столу в качестве еды.