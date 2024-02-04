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Иран взломал сеть безопасности Моссада

Иран взломал сеть безопасности Моссада

В ходе операции были выявлены шпионы и люди, связанные с Моссадом, в 28 странах мира, на трёх континентах Азии, Африки и Европы.

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Комментарии
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Lora Некрасова
Работают братья иранцы, молодцы. Надеюсь, что добытые ими сведения будут доступны и нашим разведслужбам. А для нас сейчас это очень важно и актуально.🤠😎👍
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13 час.
Мария Беликова
Восхищаюсь Ираном! Сейчас это высокотехнологичная страна, с высочайшим уровнем жизни, образования. Лишена всяких Западных &quot;ценностей&quot;, наподобие ЛБГТ и пр. дряни. И всё это благодаря санкциям и изоляции от Запада. Мы совершили грубейшую ошибку, что открылись. Не соображали, что нас Запад приглашал к столу в качестве еды.
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4 час.
Gennady Sokolovsky
Ребята из Ирана - ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК. По РОССИИ.
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51 мин.

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