Можно ли избавиться от полипов в желудке без операции, объяснила гастроэнтеролог Лопатина

Когда врач говорит, что в организме есть полип, то это многих приводит в ужас: они же могут переродиться в рак! Но всё ли так страшно на самом деле? И обязательна ли операция? Рассказывает гастроэнтеролог Мария Лопатина.
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