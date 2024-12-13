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Можно ли избавиться от полипов в желудке без операции, объяснила гастроэнтеролог Лопатина

Можно ли избавиться от полипов в желудке без операции, объяснила гастроэнтеролог Лопатина

Когда врач говорит, что в организме есть полип, то это многих приводит в ужас: они же могут переродиться в рак! Но всё ли так страшно на самом деле? И обязательна ли операция? Рассказывает гастроэнтеролог Мария Лопатина.

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