Колосков считает, что иностранные команды не прислушиваются к угрозам клубов с Украины

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о нежелании украинских клубов играть на сборах с иностранными команды, которые провели товарищеские матчи с клубами из России.
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