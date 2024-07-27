За неделю в Томской области было выявлено более 15 тысяч нарушений правил дорожного движения

За неделю в Томской области было нарушено более 15 000 правил дорожного движения. Об этом стало известно благодаря системе видеофиксации нарушений, которая работает ежедневно для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма.
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