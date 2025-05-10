Пассажирский автобус загорелся на трассе в Карабудахкентском районе Дагестана

В Карабудахкентском районе Дагестана на трассе загорелся пассажирский автобус. Следственное управление СКР по республике объявило о начале проверки обстоятельств случившегося, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
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